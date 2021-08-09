Борис Корчевников намекнул об уходе с «России 1»

Телеведущий Борис Корчевников впервые заговорил об уходе с телеканала «Россия 1». В эфире передачи «Судьба человека» он признался, что устал, написали News.ru.

На этой программе гостем был актер Владимир Стеклов.

«Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи», — сказал ему Корчевников.

Стеклов возразил, что программу, которую ведет Корчевников, смотрят миллионы людей, и уходить ему не стоит.

«А вот то, что полный зрительный зал. Это только маленькая часть зрителей, которые прильнули, ожидая вас на экране. Ваших гостей, которые им не безразличны. Которые их любят. Вы их хотите сознательно взять и лишить этого удовольствия. Не выйдет!» — сказал актер.

Тем не менее, СМИ полагают, что Корчевников действительно планирует уйти из-за проблем со здоровьем. Шесть лет назад врачи обнаружили у ведущего доброкачественную опухоль мозга. Ее удалили, но с тех пор у Корчевникова стал ухудшаться слух, так как опухоль находилась рядом со слуховым нервом.

Передачу «Судьба человека» Корчевников ведет с 2017 года.