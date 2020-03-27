Борис Акунин рассказал, как справляется с коронавирусом. Заразилась и его жена

Борис Акунин заразился коронавирусом 13 марта. Он заболел новым типом инфекции вместе с супругой. У жены легкая форма, у самого писателя — средней тяжести.

В своем Fасеbооk он рассказал, что супруга переносит заболевание намного легче, чем он. Единственные симптомы коронавируса у нее: день была небольшая температура, два дня болела голова, а также пропало обоняние.

Писатель переносит заболевание намного сложнее: на протяжении 10 дней подряд температура у него поднималась до 39 градусов, ее приходилось сбивать парацетамолом. Акунин отметил, что проблем с дыханием у него не возникало, поэтому «настроение было злобное, но спокойное».

Писатель подчеркнул, что ему не повезло заразиться одним из первых — в то время еще не было никакого лечения. Но уже на 11-й день болезни к нему приехал врач «с успешным опытом» и назначил курс антибиотиков. После этого состояние Акунина стало постепенно улучшаться.

Писатель отметил, что сейчас появились уже и другие методы борьбы с коронавирусом. Несмотря на то, что они экспериментальные, пациенты благодаря такому лечению выздоравливают. Акунин подчеркнул, что чем позже человек заболеет новым типом инфекции, тем легче его будет вылечить. Он напомнил, что самостоятельно нельзя начинать прием никаких антибиотиков.

Борис Акунин призвал всех вести себя ответственно и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться, но ни в коем случае не паниковать.

Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение — вот сейчас главная опасность Борис Акунин.

Писатель призвал людей помогать тем, кто находится на самоизоляции, особенно пенсионерам и больным людям. Он предложил рассматривать «эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности», потому что сейчас все люди находятся по одну линию фронта — такое случается очень редко.