«Борьба за жизнь продолжается»: стало известно об ухудшении состояния Заворотнюк

После сообщений об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк ее знакомые рассказали, что здоровье снова ухудшилось. У актрисы появились головные боли и сильная слабость.

«Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал», — сообщила сайту kp.ru бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова.

У актрисы появились утомляемость, сильная слабость и головные боли. По словам одного из врачей, он видел Заворотнюк в больнице, когда ее везли на коляске.

«Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось», — отметил медик.

Он добавил, что у пациентов с глиобластомой состояние здоровья может то ухудшаться, то улучшаться. В свою очередь, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина уточнила, что актриса была в кресле из-за сильной усталости. При этом она заверила, что «ничего критического сейчас нет».

Ранее певица Наташа Королева рассказала, что Заворотнюк стало лучше. Актриса борется со злокачественной опухолью мозга с осени 2019 года.