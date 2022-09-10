Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке | 360°

Знаменитости 10 сентября 2022, 17:25 Поделиться Telegram

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Viber Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке StarHit: поп-певица Боня готовится отправиться в Гималаи РИА «Новости»

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Поп-певица Виктория Боня готовится к восхождению на Манаслу — одну из крупнейших гор в Гималаях. Ее высота — восемь километров. Об этом рассказали в журнале StarHit.

Исполнительница говорит, что лет пять мечтала туда залезть. Ее не останавливает даже недавняя гибель девяти туристов на камчатском вулкане Ключевская Сопка.

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«Мне многие пишут про этих туристов. Знаете, кто-то попадает в автокатастрофы, кому-то кирпич падает на голову. Идти в горы с такими мыслями — это уже неправильный настрой. Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова. Я иду туда с лучшими мира сего», — сказала она.

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Боня также сказала, что для нее это «челлендж». Она подчеркнула, что решиться на такой поступок нужно не ради того, чтобы кому-то что-то доказать. А только при наличии внутреннего порыва, привел заявление Бони сайт «Дни.ру».

Некоторое время назад поклонники Ольги Бузовой успели поднять тревогу, ведь их дива сутки ничего не выкладывала после того, как отправилась в горы. Потом про нее написала блогер Лена Миро, обнаружившая на отдыхе кого-то, похожего на Бузову, и сообщила, что та отдыхает и вид имеет непотребный.

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