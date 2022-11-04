Боня заявила, что Киркорова следует лишить звания народного артиста России | 360°

04 ноября 2022, 20:51
Боня заявила, что Киркорова следует лишить звания народного артиста России
Участница проекта «Дом-2» Виктория Боня записала видеообращение, в котором предложила лишить певца Филиппа Киркорова звания «Народный артист России» из-за оскорбления коллег. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Тelegram-канал.
Речь шла о конфликте исполнителя с певицей Наргиз. Во время концерта в Ташкенте Киркоров прямо со сцены негативно высказался о внешности артистки.
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Боня уточнила, что перед этим Наргиз назвала его «понаехавшим». Но, по словам знаменитости, «речь не о том кто и что сказал», а о том, что если Киркоров считает коллегу неправой, он должен был «сказать это такими словами, чтобы было понятно».
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Баня отметила, что певец часто позволяет себе резкие высказывания в отношении коллег, в том числе и ее самой. По ее словам, народный артист России не имеет права оскорблять женщин. Она предложила создать петицию или обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы Киркорова лишили этого звания.
«Мы не заслужили таких народный артистов», — уверена Боня.
Филипп Киркоров
Виктория Боня
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