Боня заявила, что Киркорова следует лишить звания народного артиста России | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 20:51 Боня заявила, что Киркорова следует лишить звания народного артиста России РИА "Новости"

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Участница проекта «Дом-2» Виктория Боня записала видеообращение, в котором предложила лишить певца Филиппа Киркорова звания «Народный артист России» из-за оскорбления коллег. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Тelegram-канал.

Речь шла о конфликте исполнителя с певицей Наргиз. Во время концерта в Ташкенте Киркоров прямо со сцены негативно высказался о внешности артистки.

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Боня уточнила, что перед этим Наргиз назвала его «понаехавшим». Но, по словам знаменитости, «речь не о том кто и что сказал», а о том, что если Киркоров считает коллегу неправой, он должен был «сказать это такими словами, чтобы было понятно».

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Баня отметила, что певец часто позволяет себе резкие высказывания в отношении коллег, в том числе и ее самой. По ее словам, народный артист России не имеет права оскорблять женщин. Она предложила создать петицию или обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы Киркорова лишили этого звания.

«Мы не заслужили таких народный артистов», — уверена Боня.