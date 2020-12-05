Боня с размахом отметила день рождения в Москве вопреки коронавирусу

Виктория Боня с размахом отпраздновала свой 41-й день рождения. На праздник пришли десятки знаменитых гостей, которые проигнорировали не только запрет на массовые мероприятия в столице, но и меры безопасности.

Кадры с торжества Боня опубликовала в своем Instagram. Видно, что поздравить ее с праздником пришли Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Марат Сафин, Екатерина Одинцова Виталий Гогунский, а также еще десятки гостей, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

В конце ноября Боня улетела отдыхать в АОЭ, но вернулась в Москву специально ради праздника.

«Ни расстояние, ни карантин, ни закрытые границы не помешали мне прилететь в Москву и отпраздновать день рождения в кругу близких друзей и приятелей», — написала Боня.

Она отметила, что вечеринка была тематической и прошла в стиле Golden Hollywood Party — Голливуда 1930-х годов. По словам именинницы, организовать праздник было трудно, потому что несколько раз менялись планы. За три дня до праздника Боня была готова отменить торжество, но решила не отказываться от своих планов.