Боня рассказала, как ей удалось прийти в форму после новогодних застолий

По словам Бони, ее не расстраивает появления пары-тройки лишних килограммов, и она не впадает из-за это в депрессию.

«Для меня это вообще не проблема, я даже радуюсь, если „ко мне прилипает лишний килограмм“. Но это совсем ненадолго», — добавила собеседница издания.

Она объяснила, что ей удалось избавиться от набранного веса после праздничных застолий с помощью занятий бегом и дыхательных практик. Она посоветовала следовать ее примеру, чтобы ускорить процесс восстановления.