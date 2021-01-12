12 января 2021, 20:11
Боня рассказала, как ей удалось прийти в форму после новогодних застолий
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня призналась «Вечерней Москве», что не ограничивала себя в еде во время новогодних праздников.
По словам Бони, ее не расстраивает появления пары-тройки лишних килограммов, и она не впадает из-за это в депрессию.
«Для меня это вообще не проблема, я даже радуюсь, если „ко мне прилипает лишний килограмм“. Но это совсем ненадолго», — добавила собеседница издания.
Она объяснила, что ей удалось избавиться от набранного веса после праздничных застолий с помощью занятий бегом и дыхательных практик. Она посоветовала следовать ее примеру, чтобы ускорить процесс восстановления.