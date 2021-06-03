Боня пожаловалась на приступы кашля

Модель Виктория Боня рассказал в Instagram о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она пожаловалась на приступы сильного кашля. При этом женщина не пошла к врачу и лечится «подручными средствами». Также Боня выразила надежду, что «это не коронавирус».

«Надеюсь, что это не коронавирус. У меня очень сильно болит вот здесь (в районе гортани — прим. ред.), и кашель как будто спускается в бронхи. Вся проблема в том, что я не пью лекарства. То есть лечусь я подручными средствами», — рассказала она.

Тем не менее она все же купила экспресс-тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат.

Ранее Боня рассказала о тяжелой болезни своего бывшего партнера, бизнесмена из Монако Алекса Смерфита.

В 2020 году у Смерфита диагностировали болезнь Лайма. Он долгое время чувствовал себя плохо, жаловался на депрессию и упадок сил, но врачи не могли найти причину такого состояния. Сейчас миллионер правильно питается и регулярно посещает медучреждение.