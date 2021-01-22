Боня дала совет Бузовой после разрыва с Манукяном

После расставания с любимым человеком нужно сохранить свое лицо и достоинство. Сливать в Сеть грязь, которая была в отношениях, нельзя. Так в разговоре с «360» прокомментировала скандальное расставание Ольги Бузовой с Давидом Манукяном телеведущая Виктория Боня.

«Очень важно сохранить правильное, достойное лицо, мне кажется. Мне очень жаль, что ребята сейчас начинают сливать свои переписки, которые выставляют их не в лучшем свете. И очень жаль, что люди в порыве такого гнева делают вот такие ошибки. Кто знает, может быть, они еще помирились бы. <…> Когда выставляется нижнее белье наружу людям, то после этого уже гораздо сложнее наладить отношения», — заявила бывшая участница «Дома-2».

Боня призвала Бузову не унижать то, что у нее было с Манукяном. Она уверена, что в их отношениях в любом случае были прекрасные моменты, любовь, улыбки и объятия.

«Я понимаю, что это от боли происходит, и я никого не осуждаю ни в коем случае, у каждого свой путь. Но все-таки хочется призвать к тому, чтобы было какое-то уважение», — добавила собеседница.

Ранее Ольга Бузова призналась подписчикам в Instagram, что ее возлюбленный Давид Манукян распускал руки и издевался над ней. Она назвала его чудовищем.