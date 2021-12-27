Бондарчук стал генпродюсером «НМГ студии»

Новым генеральным продюсером «НМГ студии», дочерней компании «Национальной медиа группы», стал Федор Бондарчук. Об этом в холдинге сообщили «Ведомостям».

НМГ и Бондарчук также являются совладельцами кинокомпании Art Pictures Studio и студии производителя сериалов Art Pictures Vision, отметило РИА ФАН.

Это не единственные изменения — должность гендиректора «НМГ студии» займет продюсер Дмитрий Табарчук, бывший партнер Бондарчука по Art Pictures Vision. С поста президента «НМГ студии» уйдет Вячеслав Муругов, поскольку эту должность решили упразднить.