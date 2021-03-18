Российский лыжник Александр Большунов рассказал о подготовке к свадьбе с лыжницей Анной Жеребятьевой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что торжество планируется в норвежском стиле. Также Большунов добавил, что еще не купил себе костюм.

«Пока информации от Йоханнеса Клебо не было. Как правило, они боятся пандемии», — добавил спортсмен.

Также он считает, что Эмиль Иверсен был бы отличным тамадой, но его не пригласили.