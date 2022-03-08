Большой весенний концерт состоялся в «Музее Победы» накануне 8 марта

Большой звездный концерт в честь женщин-военнослужащих состоялся 7 марта в «Музее Победы». Свои главные хиты для представительниц Вооруженных сил России со сцены исполнили Григорий Лепс, Олег Газманов, Александр Маршал, Владимир Пресняков, Александр Иванов с группой «Рондо» и многие другие.

Известные артисты и коллективы исполнили свои лучшие песни в «Музее Победы» как для прекрасных представительниц армии, так и для родителей и детей военных, в настоящее время принимающих участие в спецоперации на Украине.

Концерт открыла группа «Земляне», которая исполнила свой бессмертный хит, гимн всех космонавтов «Трава у дома». Эта песня — как символ уверенности в том, что наши ребята с честью выполнят все задачи на Украине и установят там мир и согласие. Со сцены прозвучали и такие нетленки, как «Поверь в мечту», «Боже», «Кораблик».

«Я всех поздравляю! Надеюсь, что этот концерт добавит вам веры в лучшее. Мы не боимся быть с нашим президентом, с нашей Родиной, быть с нашим народом», — сказал основатель «Землян», музыкант и продюсер Владимир Киселев.

Уже за кулисами он признался, что для «Землян» этот концерт — большой вызов.

«Мы делали мероприятия в Крыму, мы были первые, кто выступал в Донецке, Луганске. Мы не выпячиваем это как особый гражданский долг, но сегодня мы словно вернулись на 10 лет назад», — поделился музыкант своими впечатлениями.

Звучали песни о мире и о любви. Много теплых слов артисты посвятили женщинам-военнослужащим, которые мужественно охраняют мир и спокойствие в нашей стране, а также мамам, папам, дочерям и сестрам, которые умеют ждать, как никто другой.

В роли ведущих выступили ЮрКисс и Елена Север. Певец отметил, что сейчас очень важно, чтобы страна объединилась.

«Наша сила в единстве. Мы должны поддерживать наших», — сказал ЮрКисс.

Григорий Лепс пожелал женщинам счастья и здоровья, а также всегда оставаться таким же красивыми.

«Меняются времена, меняется мода, но женщины всегда должны оставаться такими же прекрасными, радовать наши глаза. Спасибо им огромное!» — сказал Лепс.

Александр Маршал признался, что ему посчастливилось побывать в разных странах, но он нигде не видел таких красивых женщин, как в России. Музыкант отметил, что иногда с нашими женщинами бывает сложно, но в этом и есть прелесть, добавил он.

«Я желаю вам здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего. Хотелось бы особенно в это время поздравить матерей, жен, сестер всех тех ребят, которые находятся на передовой. Матерям я хочу сказать: низкий вам поклон! Я уверен, что победа обязательно случится. У нас нет другого выхода», — сказал Маршал.

На сцене «Музея Победы» также выступили Виктория Дайнеко, Родион Газманов, ВладиМир, Ирина Дубцова, группы «Блестящие», «Русские», Александр Шоуа и «Непара», «Фабрика», «СПБ!», SHAMAN, IVAN, Burito.

Телеверсию концерта можно будет увидеть по RU.TV сегодня, 8 марта, в 18:00.