«Больше никогда его не увидит». Британцы высмеяли подарок актера Шона Пенна Владимиру Зеленскому | 360°

Знаменитости 09 ноября 2022, 07:10 «Больше никогда его не увидит». Британцы высмеяли подарок актера Шона Пенна Владимиру Зеленскому Читатели Daily Mail раскритиковали актера Шона Пенна за поездку в Киев и подаренный «Оскар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Шон Пенн приехал на Украину и подарил президенту Владимиру Зеленскому статуэтку премии «Оскар». Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали его за этот жест.

Американец приехал в Киев в третий раз за год. Он публично поддержал киевский режим и назвал Владимира Зеленского своим другом. На этот раз Шон Пенн достал из сумки статуэтку «Оскар» и поставил на стол. Он потребовал, чтобы после окончания спецоперации президент вернул ему награду в Малибу.

Реклама

Читатели оставили комментарии под статьей об этом визите. Так, пользователь с ником Kronk335 удивился, что Шон Пенн поддержал ведение боевых действий, а не переговоры. Rphulk пошутил, что россияне сильно испугались, когда в руках президента Украины оказался «Оскар».

Реклама

«В таком случае Шон больше никогда его не увидит», — написал cadiver.

BirdoB заявил, что все это фарс, ведь приезд актера не поможет разрешить конфликт. Его поддержал Morningread2. По его словам, у Владимира Зеленского есть дела поважнее, чем встречи с актерами.

GoArmyBeatNavy01432 обвинил Шона Пенна в популизме. Ради внимания к своей персоне он поддерживает все, что угодно. Например, недавно купил марку и объявил, что тем самым вложил деньги в Почтовую службу США.