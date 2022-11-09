«Больше никогда его не увидит». Британцы высмеяли подарок актера Шона Пенна Владимиру Зеленскому | 360°

09 ноября 2022, 07:10
«Больше никогда его не увидит». Британцы высмеяли подарок актера Шона Пенна Владимиру Зеленскому
Читатели Daily Mail раскритиковали актера Шона Пенна за поездку в Киев и подаренный «Оскар
Актер Шон Пенн приехал на Украину и подарил президенту Владимиру Зеленскому статуэтку премии «Оскар». Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали его за этот жест.
Американец приехал в Киев в третий раз за год. Он публично поддержал киевский режим и назвал Владимира Зеленского своим другом. На этот раз Шон Пенн достал из сумки статуэтку «Оскар» и поставил на стол. Он потребовал, чтобы после окончания спецоперации президент вернул ему награду в Малибу.
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Читатели оставили комментарии под статьей об этом визите. Так, пользователь с ником Kronk335 удивился, что Шон Пенн поддержал ведение боевых действий, а не переговоры. Rphulk пошутил, что россияне сильно испугались, когда в руках президента Украины оказался «Оскар».
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«В таком случае Шон больше никогда его не увидит», — написал cadiver.
BirdoB заявил, что все это фарс, ведь приезд актера не поможет разрешить конфликт. Его поддержал Morningread2. По его словам, у Владимира Зеленского есть дела поважнее, чем встречи с актерами.
GoArmyBeatNavy01432 обвинил Шона Пенна в популизме. Ради внимания к своей персоне он поддерживает все, что угодно. Например, недавно купил марку и объявил, что тем самым вложил деньги в Почтовую службу США.
Владимир Зеленский
Киев
Украина
Актеры
Премия «Оскар»—2022
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