Больше не Фрэнк Андервуд. Кевин Спейси изменил образ в новогоднем обращении к фанатам

Кевин Спейси записал третье ежегодное рождественское обращение к поклонникам. Это видео стало первым, в котором он говорит от своего имени, а не в образе Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик». «Сменить подход» Спейси заставили сообщения от фанатов, рассказавших о своих трудностях 2020 года.

Спейси опубликовал свое видеообращение на YouTube-канале. Ролик получил название «1-800 XMAS».

Актер признался, что поклонники не только рассказали ему о трудностях, с которыми они столкнулись за текущий год, многие из них говорили, что помышляют о суициде.

«Всем, кому сейчас тяжело, всем, кто думает покончить с собой, я хочу сказать: „Прошу вас, умоляю, не делайте этот шаг“. […] Если вы чувствуете, что пути вперед для вас уже нет, в какой бы ситуации вы ни оказались, уверяю вас: путь всегда есть. В это время года, в этот праздник, да и после него, найдутся люди, которые поймут вас и смогут помочь. Даже если вам самим так не кажется. Ведь вы не одиноки», — сказал Спейси.

Актер отметил, что он считает честью, что смог хоть как-то поддержать связавшихся с ним людей.

В заключение Спейси пожелал всем счастливых праздников и Нового года. В самом конце видеообращения актер разместил номера «горячих линий» помощи для людей, страдающих от психических расстройств, различных зависимостей, и мыслей о суициде.

25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. Папа римский Франциск обратился к своей пастве, отметив, что этот праздник универсален и привлекает даже тех, кто не верит в Бога. Рождество в эту ночь отмечают и протестанты, и верующие Константинопольской, Александрийской, Болгарской, Антиохийской, Кипрской, Элладской, Румынской и Албанской православных церквей. При этом в Чехии и Словакии праздник отмечают два раза — 25 декабря и 7 января.