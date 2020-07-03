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    03 июля 2020, 15:44

    «Большая потеря в целом для ММА» — боец Одинаев о Нурмагомедове

    Андрей Фишер, Эля Данилюк

    Боец ММА Мабат Одинаев принес свои соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в одной из больниц.

    «Великий человек… Для спорта он много чего сделал. Он всегда все контролировал, всех спортсменов. Это большая потеря для команды и целом для ММА», — поделился с «360» Одинаев.

    Соболезнования семье принес и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что Нурмагомедов был сильным человеком и настоящим мужчиной.

    Отец и тренер знаменитого бойца Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице № 52. Там он лечился от осложнений, связанных с коронавирусом. У мужчины также были проблемы с сердцем.

    Абдулманап Нурмагомедов тренировал сборную команду Республики Дагестан по боевому самбо. Он был известен на весь мир благодаря тому, что тренировал своего сына, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

    Нурмагомедову-старшему было 57 лет.