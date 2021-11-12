Большая часть песен в новом альбоме Oxxxymiron оказались старыми

Рэпер Оxxxymiron выпустил микстейп «Смутное время». В сборник вошло 36 песен, большая часть из которых — старые треки.

У себя в Twitter рэпер уточнил, что в «Смутном времени» представлены его песни, которые выходили в период с 2014 по 2021 год. Сингл «Кто убил Марка?» в микстейп не включили. Из новых композиций, которые он презентовал в ноябре, туда попали «Цунами», «Организация» и «Колесо».

Последний альбом Оxxxymiron «Горгород» вышел в 2015 году. После выхода в ноябре трека «Кто убил Марка?», в котором он рассказал в том числе о конфликте с Ромой Жиганом в 2011 году, бывшая девушка музыканта Вера Маркович обвинила его в жестоком обращении с ней.

По ее словам, он переспал с ней, хотя был женат, а потом делал вид, что их связывает только работа. Также Маркович рассказала, что спустя пару лет, как они начали встречаться, рэпер изменял ей на гастролях с поклонницами.

После этого Oxxxymiron публично извинился перед ней. Он написал, что слова Маркович неправильно истолковали, но их отношения действительно принесли обоим много боли.