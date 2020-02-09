«Больные старые люди»: Минаев назвал сплетнями историю с загубленной карьерой Муромова

Автор песни «Яблоки на снегу» Михаил Муромов заявил, что Пугачева не дала ему пробиться на телевидение. Примадонна просто загубила ему таким образом карьеру. Композитор Сергей Минаев назвал ситуацию сплетнями.

«Вы меня простите, но я сплетнями не занимаюсь. Вам нужно звонить Сергею Минаеву, писателю. Пусть он вам чего-нибудь наплетет. Я такие вещи не комментирую. Больные старые люди что-то друг на друга имеют», — завил ИА Nation News Минаев.

Он добавил, что Пугачева и Муромов должны сами объясняться в данном случае. По словам музыканта, он не знает, пошутил исполнитель в своем заявлении или нет.

«Человек уже в возрасте, и надо относиться к этому с пониманием», — заключил Минаев.

Речь идет об обвинении Муромова в адрес Аллы Пугачевой. Певец заявил, что примадонна платила деньги определенным людям, чтобы его не показывали по телевизору. Он уверен, что она специально закрыла ему путь на ТВ, загубив карьеру.

Муромов стал известен после исполнения песни на стихи поэта Андрея Дементьева «Яблоки на снегу» в 1987 году.