Больную СОVID-19 Алису Фрейндлих госпитализировали с 80% поражением легких

В понедельник стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом, у нее 80% поражения легких. В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили «360», что актриса уже выздоравливает.

По данным Life, у 86-летней звезды «Служебного романа» диагностирован СОVID-19. И сейчас она находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова в Санкт-Петербурге. По неподтвержденной информации, Фрейндлих лежит в больнице уже третий день. Известно, что ближайший спектакль с участием актрисы в БДТ имени Товстоногова отменен, уточняет «Газета.ru».

Также сегодня художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил «360», что заболел COVID-19. Сейчас он находится в больнице. По его словам, болезнь протекает без осложнений. Однако в ближайшие 10 дней худрук будет находиться на лечении.

В первых числах декабря актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом. Она также опубликовала видео, на котором артисты, учителя и медики обращаются к россиянам с просьбой носить маски и беречь здоровье в это непростое время.