СМИ: актера Куравлева перевели из больницы в хоспис

Госпитализированного в больницу в Коммунарке актера Леонида Куравлева отправили в хоспис для паллиативной помощи. Как сообщил сайт kpr.ru со ссылкой на источники, у артиста выявили тяжелое поражение мозга. Вылечить его уже не удастся.

В больницу Коммунарки Леонид Куравлев попал после заражения коронавирусом в пансионате, куда его отправил сын. Там артист провел почти полгода.

В пансионате рассказали, что в заведении сначала не узнали артиста, он был лежачим больным, не говорил и очень плохо слышал. При этом он был очень худым. Там ему оказали всю возможную помощь, но помешал ковид.

После госпитализации артист оказался в реанимации в тяжелом состоянии. К коронавирусной инфекции добавилась бактериальная пневмония.

После лечения врачи провели операцию, после которой Куравлев мог питаться через трубочку. Но последний осмотр неврологов оказался решающим. Поражение мозга оказалось очень серьезным врачи признали, что сделать ничего не могут.

Леонида Куравлева отправили в хоспис для паллиативной помощи. Это специальная услуга для неизлечимых и смертельно больных пациентов.