Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24» Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Такую информацию опубликовал Telegram-канал Mash. Позднее он сам подтвердил, что находится в больнице, в беседе с РИА Новости.

В сообщении утверждается, что сейчас у ведущего поражено от 25 до 50% легких. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Первым симптомом, который ощутил Дмитрий Киселев, был сухой кашель. Потом стала подниматься температура, стало тяжелее дышать. При этом ПЦР-тест оказался поначалу отрицательным, и телеведущий продолжал работать, несмотря на недомогание. Только позже стало понятно, что начинается пневмония.

Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный Дмитрий Киселев

Одной из самых громких историй о вирусной пневмонии стала госпитализация певицы МакSим, которая провела в коме больше месяца. Лишь недавно врачи в телевизионном эфире подтвердили, что артистку действительно подключали к аппарату ЭКМО, она находилась на грани жизни и смерти. В августе Марина Максимова вышла из комы и теперь постепенно восстанавливается. На днях она дала первое после болезни интервью.