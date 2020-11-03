Болгарская певица Ганчева получила российское гражданство

По данным сайта «Аргументы и факты», прошла торжественная церемония, во время которой певица принесла присягу в Российском культурно-информационном центре в Софии. Сама Гранчева рассказала, что гордится своим новым статусом российской гражданки.

«Я люблю тебя, Россия, и сегодня дала присягу этой великой стране. Наши страны объединяет многовековая любовь», — рассказала она.