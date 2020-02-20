20 февраля 2020, 17:04
Болезнь вынудила Лану Дель Рей отменить гастроли в Европе
Американская певица Лана Дель Рей отменила европейский тур из-за болезни, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на NME.
Концерты в Европе и Великобритании должны были начаться с выступления в Амстердаме 21 февраля. Однако певица сообщила, что не сможет петь.
«Простите, что всех подвожу в последний момент, но болезнь застала меня врасплох, я полностью потеряла голос. Врачи порекомендовали четыре недели покоя», — призналась звезда.
Даты, на которые перенесут концерты, пока не уточняются. Также не называют диагноз певицы.