Болезнь вынудила Лану Дель Рей отменить гастроли в Европе

Концерты в Европе и Великобритании должны были начаться с выступления в Амстердаме 21 февраля. Однако певица сообщила, что не сможет петь.

«Простите, что всех подвожу в последний момент, но болезнь застала меня врасплох, я полностью потеряла голос. Врачи порекомендовали четыре недели покоя», — призналась звезда.

Даты, на которые перенесут концерты, пока не уточняются. Также не называют диагноз певицы.