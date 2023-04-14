Знаменитости 14 апреля 2023, 11:33 Более миллиона евро потребовали от Бузовой за отказ быть лицом винного бренда Более одного миллиона евро потребовали от Бузовой за отказ быть лицом Buzwine РИА «Новости»

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Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала в суд на певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Причиной стало то, что она сначала согласилась, а потом отказалась быть лицом алкогольного бренда Buzwine. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление ООО „Глобал Вайн дистрибьюшен“ к Ольге Бузовой и ООО „Арчер Мьюзик Продакшнс“ о взыскании убытков», — сказано в сообщении.

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Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» в 2020 году договорилась с Бузовой, что будет выпускать алкоголь с ее изображением, а она будет его раскручивать. Сначала артистка дала согласие на это, а потом передумала.

Певица по соглашению имела право поменять свое решение, но заказчик также может требовать возместить финансовые потери. Ведь компания вынуждена была утилизировать всю так и непроданную партию Buzwine. Теперь истец потребовал, чтобы Бузова заплатила ему за убытки свыше миллиона евро и еще чуть более полутора миллионов рублей за расходы по ликвидации продукции.