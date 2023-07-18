Знаменитости 18 июля 2023, 08:31 Более 20 объектов недвижимости в трех регионах арестовали по делу Блиновской Пресненский суд Москвы арестовал по делу Блиновской 21 объект недвижимости РИА «Новости»

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По делу «королевы марафонов», блогера Елены Блиновской арестовали 21 объект недвижимости в Москве, Московской и Ярославской областях. Постановление об обеспечительных мерах вынес Пресненский суд столицы, сообщил ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что среди объектов недвижимости, на которые наложили обеспечительные меры, есть элитная квартира в Москве, жилые и нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

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Пока решение еще не вступило в силу. Его могут обжаловать, добавила собеседница агентства.

По данным ТАСС, на счетах Блиновской в рамках дела арестовали также свыше 100 миллионов рублей.

Блогера задержали в апреле по подозрению в отмывании денег и неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее отправили под домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 21 июля.