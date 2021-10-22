Болдуина застали в слезах после убийства на съемках

Американский актер Алек Болдуин был в слезах и убит горем после того, как во время съемок фильма в Нью-Мексико случайно убил оператора и ранил режиссера. Об этом сообщило местное издание Santa Fe New Mexican.

Болдуин, который снимался в фильме «Ржавчина», а также выступил продюсером картины, решил дать показания следователям по своей воле. СМИ сообщили, что после произошедшего актера застали плачущим и убитым горем.

Журналисты попытались получить комментарий актера после посещения им офиса шерифа, но Болдуин не захотел с ними общаться. На одном из снимков возле отделения было видно, что актер с кем-то говорил по телефону.

В полиции заявили, что занимаются этим делом, как и любым другим.

Болдуин во время съемок вестерна выстрелил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Но что-то пошло не так. Тяжелое ранение получила оператор Галина Хатчинс. Оказалось, что она была уроженкой СССР и гражданкой Украины. Ее доставили по воздуху в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Пострадал и режиссер Джоэл Соуса. Сообщалось, что он в критическом состоянии. Но одна из актрис, принимавшая участие в съемках, заявила, что его уже выписали из больницы.