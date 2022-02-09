Болдуин вернулся к работе после гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Голливудский актер Алек Болдуин вернулся к работе после трагедии на съемках вестерна «Ржачина». Тогда из-за технической ошибки погибла оператор фильма, а режиссер получил серьезное ранение. Производство картины было остановлено. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По имеющимся данным, Болдуина заметили в Англии на съемках фильма «97 минут». Какую роль исполняет там актер, не сообщалось. Судя по кадрам со съемочной площадки, он может играть сотрудника Агентства национальной безопасности.

«Странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках этого фильма произошла эта ужасная вещь и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс», — сказал сам Болдуин.

Несчастный случай произошел 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна «Ржавчина». В ходе репетиции одной из сцен актер выстрелил из револьвера, который не должен был стрелять. Выяснилось, что в нем оказались патроны. Пуля убила оператора фильма Галину Хатчинс и ранила режиссера Джоела Соузу.