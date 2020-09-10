Голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в шестой раз в 62 года. Новостью он поделился в Instagram.

Каждый из супругов опубликовал пост о рождении малыша в своих аккаунтах. Однако неизвестно, родился у пары мальчик или девочка. Помимо этого секретом остается имя малыша.

Болдуин женился на тренере по йоге Хиларии в 2012 году, напомнила «Политика Сегодня». Супруги воспитывают четверых детей — дочь и троих сыновей. О новой беременности жена Болдуина рассказала в апреле. Перед этим она убедилась, что ребенку ничего не грозит: ранее женщина пережила два выкидыша.

До Хиларии Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер, она родила ему дочь.

Ранее немецкая актриса Мерьем Узерли объявила, что ждет второго ребенка. У звезды сериала «Великолепный век» родится девочка. Артистка находится на пятом месяце.

А у солиста группы 5sta Family Валерия Ефремова новорожденная дочь Виктория умерла спустя почти 10 дней жизни. Музыкант посвятил ей стихотворение.