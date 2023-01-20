Знаменитости 20 января 2023, 02:52 Болдуин не признал вину в убийстве оператора на съемках фильма «Ржавчина» Актер Болдуин не признал вину в убийство оператора Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» Alex Baldwin / Twitter

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Актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году. Об этом заявил его адвокат Люк Никас, отметил ТАСС.

«Данное решение выставляет в ложном свете трагическую смерть Галины Хатчинс и представляет собой ужасно несправедливое решение правосудия. <…> Мы будем оспаривать данные обвинения и мы победим», — сказал адвокат.

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Никас также добавил, что у его подзащитного не было причин полагать, что в оружии или где-либо на съемочной площадке есть боевые патроны.

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Болдуину предъявят обвинение по двум пунктам о непредумышленном убийстве, сообщила прокурор судебного округа Санта-Фе Мэри Кармак-Отвис. Каждая статья предусматривает максимальное наказание в виде 18 месяцев лишения свободы.

Вторым обвиняемым станет оружейник фильма «Ржавчина» Гутьеррес Рид. Он зарядил пистолет боевой пулей во время съемок киноленты. Официальные обвинения фигурантам предъявят до конца января.

Оператор Галина Хатчин погибла на съемках фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Во время репетиции эпизода со стрельбой оказалось, что один из патронов был боевым. В тот момент оружие держал Болдуин.