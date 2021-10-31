Болдуин назвал событием «одним на триллион» убийство оператора на съемках

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке. Гибель человека на съемках он назвал случаем «одним на триллион».

После смерти Хатчинс актер впервые заговорил о случившемся с журналистами. Представители прессы подловили Болдуина, когда он выходил из машины.

«Мне не разрешено делать какие-либо комментарии, потому что расследование продолжается», — заявил актер. Цитату привел телеканал CNN.

По словам Болдуина, оператор была его другом. Съемки с Хатчинс он назвал работой хорошо отлаженной команды. Также актер отметил, что за последние 75 лет на съемочных площадках в США было выпущено миллиарды пуль. Практически все из них не причиняли никому время.

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — сказал Болдуин.

Оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице после ранения на съемках фильма «Ржавчина». Во время репетиции сцены выстрела Болдуин случайно ранил Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Актер думал, что стреляет холостыми, но оружие оказалось заряжено настоящими патронами. По факту случившегося ведется расследование.