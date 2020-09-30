Боксерша Семенова рассказала об ожиданиях от поединка с Бузовой

По ее словам, она хочет показать ведущей, что такое техничный и красивый бой. Семенова добавила, что Бузовой стоило бы набрать вес. Для этого следует поработать над своим аппетитом и заняться силовыми нагрузками.

«Я бы ей продемонстрировала во всей красе, что такое техничный бой, удары по корпусу, в печень и даже по лицу, но поскольку все-таки я добрая и девушка и Ольга девушка, я не стала бы бить ее по лицу», — призналась Семенова.

Ранее спортсменка призвала продемонстрировать на практике свои бойцовские качества Бузову, заявившую ранее о готовности «выйти на ринг против любого».

В Сети уже началось активное обсуждение спортивной формы и размера бицепсов Бузовой. Кто-то считает, что она уклонится от своих слов и не выйдет на бой, другие полагают, что она не сможет выстоять против профессионального спортсмена. Есть и те, кто предположил, что после боя продюсерам реалити-шоу «Дом 2» придется искать новую телеведущую.