Знаменитости 02 сентября 2022, 01:45 Поделиться Telegram

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Viber Боксер Рагозина родила второго ребенка

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Боксер, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина стала мамой во второй раз. У женщины родилась дочка. Об этом сообщило РИА ФАН.

В 46 лет женщина стала мамой во второй раз. Девочку назвали Анастасией. В 2001 году спортсменка родила мальчика, которому дали имя Иван.

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«Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022 года. Родилась наша девочка в час ночи!» — написала спортсменка в своих социальных сетях.

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