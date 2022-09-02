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Подмосковье

03 сентября 2022, 23:54

Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у стен главного храма ВС России

Мир

03 сентября 2022, 23:54

Эрдоган пригрозил Греции высокой ценой при ухудшении отношений с Турцией

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Подмосковье

03 сентября 2022, 23:28

Победителем турнира «Короли коробок» стала команда «Подрезково» из Химок

Мир

03 сентября 2022, 23:09

Французский журналист заявил, что Россия купается в деньгах благодаря санкциям

Подмосковье

03 сентября 2022, 23:08

Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА введут в Подмосковье

Общество

03 сентября 2022, 22:50

Заблудившегося в тундре пенсионера нашли в Красноярском крае

Подмосковье

03 сентября 2022, 22:49

Фестиваль «Город А» торжественно открыли в Красногорске

Мир

03 сентября 2022, 22:28

«Изменится лишь имя». Немцев не обрадовало назначение нового украинского посла

Подмосковье

03 сентября 2022, 22:13

Выставка акварели Константина Буйко состоялась в городском округе Лобня

Знаменитости

02 сентября 2022, 01:45

Боксер Рагозина родила второго ребенка

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Боксер, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина стала мамой во второй раз. У женщины родилась дочка. Об этом сообщило РИА ФАН.

В 46 лет женщина стала мамой во второй раз. Девочку назвали Анастасией. В 2001 году спортсменка родила мальчика, которому дали имя Иван.

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«Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022 года. Родилась наша девочка в час ночи!» — написала спортсменка в своих социальных сетях.

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Спортсмены

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