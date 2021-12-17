Боксер Проводников рассказал о тяжелом детстве

Экс-чемпион WBO, боксер Руслан Проводников дал интервью NEWS.ru. Он рассказал о своем тяжелом детстве, которое спортсмену пришлось провести на улице.

По словам Проводникова, в детстве ему часто приходилось голодать, однажды даже пришлось есть из собачьей миски. К тому же жизнь на улице привила ему опасные привычки.

«У меня было тяжёлое детство, я рос на улице. Однажды нечем было питаться, поэтому действительно пришлось есть сухари из собачьей миски. В то время мы промышляли как могли, воровали. Я токсикоманил, рано попробовал алкоголь», — рассказал спортсмен.

Выкарабкаться ему помог спорт и встреча с тренером. Проводников рассказал, что многие из его детских друзей закончили плохо, а самому ему удалось встать на ноги благодаря соревнованиям, наставлениям тренера и мотивации.

«Слава богу, что в какой-то момент попал к своему тренеру. Он показал мне другую жизнь. Не бывает случайных встреч, событий, все они ведут к чему-то. Сегодня я рад, что у меня был этот опыт. Он показывает, что каждый вершит свою судьбу. Только вам выбирать, что будет дальше», — заключил боксер.