Боксер Мунтяну исполнит роль психопата Крига в экранизации Borderlands

Боксер и актер Флориан Мунтяну исполнит роль психопата Крига в экранизации популярного компьютерного шутера Borderlands. Съемки ленты анонсировали еще в 2015 году, написало ИА Nation News.

Авторами сценария к фильму стали создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин и Аарон Берг. Режиссером картины будет Элай Рот, а спродюсирует проект Ави Арад из Marvel.

Работники студии Gearbox в своем Twitter-аккаунте рассказали об актерском составе. Помимо Мунтяну в ленте сыграет Ариана Гринблатт, ей досталась роль Крошки Тины. В доктора Танниса перевоплотится Джейми Ли Кертис, а роль Железяки исполнит Джек Блэк.

Дата премьеры экранизации Borderlands пока не известна.