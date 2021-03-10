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    10 марта 2021, 14:12

    Боксер Мунтяну исполнит роль психопата Крига в экранизации Borderlands

    Полина Петрова

    Боксер и актер Флориан Мунтяну исполнит роль психопата Крига в экранизации популярного компьютерного шутера Borderlands. Съемки ленты анонсировали еще в 2015 году, написало ИА Nation News.

    Боксер Мунтяну исполнит роль психопата Крига в экранизации Borderlands

    Авторами сценария к фильму стали создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин и Аарон Берг. Режиссером картины будет Элай Рот, а спродюсирует проект Ави Арад из Marvel.

    Работники студии Gearbox в своем Twitter-аккаунте рассказали об актерском составе. Помимо Мунтяну в ленте сыграет Ариана Гринблатт, ей досталась роль Крошки Тины. В доктора Танниса перевоплотится Джейми Ли Кертис, а роль Железяки исполнит Джек Блэк.

    Дата премьеры экранизации Borderlands пока не известна.