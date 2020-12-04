Дробыш обозначил будущее бойз-бендов в России

В начале пандемии коронавируса Дробыш презентовал новый проект «Не говори маме» — бойз-бенд.

«Мне кажется, пришло время красивой поп-музыки и вот эти пацаны — это хороший противовес хип-хопу или року. Это не то, что должно с чем-то воевать, а еще одна хорошая история», — объяснил он.

Композитор всю жизнь слушал разные бойз-группы. В его молодости на пике популярности находились австралийцы The Bee Gees, потом появлялись Backstreet boys, а сейчас феноменального успеха добилась корейская группа BTS. И так и должно быть, считает Дробыш. Основной потребитель поп-музыки — девочки, а как раз им нужны хорошие, красивые и добрые мальчики.

Сейчас наметилась огромная конкуренция в рэпе и хип-хопе. Все исполнители создают почти одно и тоже.

«Одни чуть лучше и раскованнее, другие хуже и менее откровенно, но в целом все идет по кругу, самые яркие люди делают что-то пограничное и вырываются», — прокомментировал Дробыш.

А BTS сделали «правильный» кастинг, на котором появились «правильные лица». Музыканты точно рассчитали, сколько человек должно быть, и самое главное — угадали с музыкой. Именно в этом и заключается сила BTS, популярность которых вышла за границы Кореи. Группа появилась на «миноре и отчасти негативном состоянии», которое происходит в мире. Корейцы поют о любви очень весело и красочно, считает композитор. Такая беззаботность и тронула сердца слушателей. Поэтому Дробыш думает, что в России тоже пришло время попеть о любви.

Секрет долгой популярности в шоу-бизнесе — сидение в студии, постоянные музыкальные поиски, уверен Дробыш.

«Ведь многие люди, написав хит, порой начинают хайповать и жить этим хитом, но у всего есть срок годности», — напомнил он.

Поэтому необходимо поддерживать один удачный альбом вторым, а второй — третьим. В противном случае звезда просто сойдет на нет.