Знаменитости 03 февраля 2024, 01:42 Бойцы СВО потребовали извинений от Малинина за песню украинских националистов РИА «Новости»

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Участники специальной военной операции из Саратова потребовали извинений от певца Александра Малинина за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом сообщило издание «Южный федеральный».

Запланированный на начало концерт артиста в Саратове оказался под угрозой отмены. Против него выступили депутаты областной думы и общественные активисты.

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По словам участника СВО Олега Мысова, Малинин не только должен извиниться за исполнение песни, которая является боевым маршем украинских националистов, но и отказаться от звания народного артиста Украины.

«Малинин, если он не поддерживает националистов, обязан публично извиниться за это, а также отказаться от звания народного артиста Украины. А позволять сейчас такому артисту зарабатывать деньги в нашей стране просто неправильно», — рассказал он ИА «Регион 64».

Аналогичного мнения придерживается другой участник спецоперации Дмитрий Лыгин, отметивший, что в России нужно поддерживать патриотичных артистов.

Ранее председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове из-за отсутствия у артистов четкой позиции по СВО. По его мнению, нельзя позволять зарабатывать в России деньги «русофобам и релокантам».