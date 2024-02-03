03 февраля 2024, 01:42
Бойцы СВО потребовали извинений от Малинина за песню украинских националистов
Участники специальной военной операции из Саратова потребовали извинений от певца Александра Малинина за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом сообщило издание «Южный федеральный».
Запланированный на начало концерт артиста в Саратове оказался под угрозой отмены. Против него выступили депутаты областной думы и общественные активисты.
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По словам участника СВО Олега Мысова, Малинин не только должен извиниться за исполнение песни, которая является боевым маршем украинских националистов, но и отказаться от звания народного артиста Украины.
«Малинин, если он не поддерживает националистов, обязан публично извиниться за это, а также отказаться от звания народного артиста Украины. А позволять сейчас такому артисту зарабатывать деньги в нашей стране просто неправильно», — рассказал он ИА «Регион 64».
Аналогичного мнения придерживается другой участник спецоперации Дмитрий Лыгин, отметивший, что в России нужно поддерживать патриотичных артистов.
Ранее председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове из-за отсутствия у артистов четкой позиции по СВО. По его мнению, нельзя позволять зарабатывать в России деньги «русофобам и релокантам».
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