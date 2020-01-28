    28 января 2020, 02:47

    Боятся силы. Ирина Шейк впервые назвала причину расставания с Брэдли Купером

    Светлана Степанова

    О разрыве отношений модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера стало известно больше полугода назад. Почему это случилось, российская красавица рассказала в первый раз, потому что обычно не дает комментариев о личной жизни. Интервью с ней опубликовал британский Vogue.

    В интервью журналу Ирина Шейк призналась, что мало кто из мужчин способен долго жить с женщиной, у которой настолько сильный характер.

    «Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью», — заявила модель.

    Она добавила: многие мужчины боятся женщин, которые всегда знают, чего хотят. Ирина Шейк с детства чувствовала, что должна была родиться мальчиком, но приходится жить в другом теле.

    «Не знаю, почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика», — отметила российская модель.

    О своем бывшем возлюбленном и отце ребенка Ирина вспоминает позитивно. Она мысленно часто благодарит его за то лучшее, что было в их жизни. По словам Шейк, два прекрасных человека далеко не всегда могут создать хороший союз. Те отношения, которые были в их паре с Купером, она назвала везением.