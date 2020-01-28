Боятся силы. Ирина Шейк впервые назвала причину расставания с Брэдли Купером

В интервью журналу Ирина Шейк призналась, что мало кто из мужчин способен долго жить с женщиной, у которой настолько сильный характер.

«Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью», — заявила модель.

Она добавила: многие мужчины боятся женщин, которые всегда знают, чего хотят. Ирина Шейк с детства чувствовала, что должна была родиться мальчиком, но приходится жить в другом теле.

«Не знаю, почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика», — отметила российская модель.

О своем бывшем возлюбленном и отце ребенка Ирина вспоминает позитивно. Она мысленно часто благодарит его за то лучшее, что было в их жизни. По словам Шейк, два прекрасных человека далеко не всегда могут создать хороший союз. Те отношения, которые были в их паре с Купером, она назвала везением.