Знаменитости 28 декабря 2023, 16:14 Боярского срочно увезли в больницу в Петербурге из-за проблем с сердцем «112»: Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Народному артисту РСФСР стало плохо с сердцем. По данным издания, состояние Боярского врачи оценивают как средней тяжести. Супруга звезды мини-сериала «Д`Артаньян и три мушкетера» Лариса Луппиан сообщила, что привезла мужа на обследование.

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В конце ноября Боярский также угодил в больницу. Его сын Сергей сообщил, что причиной госпитализации оказался инфаркт. PR-менеджер актера Надежда Дуванова уточнила в беседе с «360», что состояние артиста стабильное.

В начале декабря после перенесенного инфаркта Боярского выписали из Мариинской больницы. Лариса Луппиан отвезла артиста домой. Спустя несколько появилась информация о том, что она сама попала в больницу. По данным Telegram-канала «112», причиной госпитализации стали боли в области сердца. Однако Дуванова опровергла эти данные. Она сообщила «360», что сведения о госпитализации Луппиан не соответствуют действительности.