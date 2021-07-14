У Михаила Боярского заподозрили ковид

Актера Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на ковид. Об этом написал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Издание сообщило, что артист болеет уже седьмой день. Однако официального подтверждения пока не поступало. Семья Боярского еще не прокомментировала ситуацию публично.

По предварительным данным, три дня назад актера забрали под присмотр врачей. И, по словам источника Telegram-канала, сам 71-летний Боярский сказал, что чувствует себя нормально.

Сейчас, как стало известно РИА «Новости», он дома. Об этом агентству сказал представитель Боярского.

На прошлой неделе актер и певец Михаил Боярский раскритиковал людей, которые позволяют себе ходить по городским улицам с голым торсом. Он обратил внимание на то, что военные в Санкт-Петербурге, как бы им ни было жарко или холодно, ходят при полном параде, потому что они — «голубая кровь» Северной столицы.

Известные актеры и певцы в возрасте все чаще стали заражаться коронавирусом. В частности, в начале июля основателя группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова, который находится в больнице с ковидом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам жены Мамонова, его состояние пока ухудшается.