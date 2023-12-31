31 декабря 2023, 20:03
Боярский вернулся на сцену после инфаркта
Боярский вышел на петербургскую сцену после новостей о повторной госпитализации
Актер Михаил Боярский появился на сцене театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Как сообщил Пятый канал, зрители увидели своего любимца в постановке «В этом милом старом доме». Публика встречала артиста громкими овациями.
Незадолго до выхода Боярского на сцену появились новости о повторной госпитализации артиста. До этого актер уже попадал в больницу с инфарктом, поэтому поклонники забили тревогу. Пошли слухи, что Боярского срочно увезли в больницу в Петербурге из-за проблем с сердцем.
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Супруга актера Лариса Луппиан успокоила публику. Она опровергла слухи о госпитализации мужа и пояснила, что тот проходил плановое медицинское обследование. В Театре Ленсовета «360» ответили, что с Боярским все в порядке.
Михаил Боярский — советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант. Народному артисту недавно исполнилось 74 года, но он до сих пор продолжает играть на сцене и радовать публику. За время творческой карьеры Боярский исполнил множество ролей как на театральной сцене, так и в кино. Но одна из самых знаменитых — Д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме по роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера».
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