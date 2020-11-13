Боярский усомнился в актерском таланте Харламова и Галустяна после их ролей в кино

«Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян. <…> Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа», — написал Боярский.

В качестве мастеров, которые могли очень смешно играть характерные роли, Боярский вспомнил Павла Луспекаева и Ролана Быкова. Он признался, что воспитан на Фаине Раневской и любит юмор Аркадия Райкина.

«Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее», — добавил Боярский.

В сентябре президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».