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    21 декабря 2020, 08:20

    Боярский рассказал о главном успехе своей дочери

    Артур Блянихов

    Российский артист Михаил Боярский рассказал РИА ФАН, какое достижение своей дочери-актрисы Елизаветы он считает главным.

    Отмечается, что накануне Елизавете Боярской исполнилось 35 лет. В связи с юбилеем дочери Михаил Боярский признался, что среди ее успехов он больше всего гордится ее сыновьями Андреем и Григорием.

    «Больше всего среди всех успехов моей дочери я горжусь именно детьми, своими внуками», — цитируют Боярского «Дни.ру».

    Он добавил, что в актерской карьере Елизаветы все пока складывается гармонично, поэтому на этом поприще ей практически нечего желать.