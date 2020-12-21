21 декабря 2020, 08:20
Боярский рассказал о главном успехе своей дочери
Российский артист Михаил Боярский рассказал РИА ФАН, какое достижение своей дочери-актрисы Елизаветы он считает главным.
Отмечается, что накануне Елизавете Боярской исполнилось 35 лет. В связи с юбилеем дочери Михаил Боярский признался, что среди ее успехов он больше всего гордится ее сыновьями Андреем и Григорием.
«Больше всего среди всех успехов моей дочери я горжусь именно детьми, своими внуками», — цитируют Боярского «Дни.ру».
Он добавил, что в актерской карьере Елизаветы все пока складывается гармонично, поэтому на этом поприще ей практически нечего желать.