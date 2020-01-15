Боярский рассказал, как познакомился с Максимом Дунаевским

Боярский познакомился с Дунаевским дома у композитора. Сидя за роялем, он показывал актеру песни к кинофильму «Д’Артаньян и три мушкетера», где Боярский играл главную роль. По словам артиста, с тех пор начался их творческий союз. Дунаевского устроило, как Боярский исполнял его песни. Сам актер, в свою очередь, был потрясен музыкой композитора.

«Ну и с тех пор мы уже не расставались никогда», — признался Боярский.

Он добавил, что Дунаевский часто приезжал на съемки «Мушкетеров» во Львов и Одессу и корректировал репетиции. Актер заметил, что приезд музыканта был для поддержки духа. При этом основная работа проходила в одной из московских студий звукозаписи.

«С ансамблем „Фестиваль“ он записал всю музыку», — напомнил артист.

По данным издания, Максим Дунаевский отмечает сегодня свой 75-летний юбилей.