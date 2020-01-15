    15 января 2020, 18:18

    Боярский рассказал, как познакомился с Максимом Дунаевским

    Артур Блянихов

    Актер и певец Михаил Боярский рассказал, как произошло его знакомство с композитором Максимом Дунаевским. Артиста процитировала «Газета.ru».

    Боярский познакомился с Дунаевским дома у композитора. Сидя за роялем, он показывал актеру песни к кинофильму «Д’Артаньян и три мушкетера», где Боярский играл главную роль. По словам артиста, с тех пор начался их творческий союз. Дунаевского устроило, как Боярский исполнял его песни. Сам актер, в свою очередь, был потрясен музыкой композитора.

    «Ну и с тех пор мы уже не расставались никогда», — признался Боярский.

    Он добавил, что Дунаевский часто приезжал на съемки «Мушкетеров» во Львов и Одессу и корректировал репетиции. Актер заметил, что приезд музыканта был для поддержки духа. При этом основная работа проходила в одной из московских студий звукозаписи.

    «С ансамблем „Фестиваль“ он записал всю музыку», — напомнил артист.

    По данным издания, Максим Дунаевский отмечает сегодня свой 75-летний юбилей.