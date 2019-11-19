Боярский рассказал, как ему надоела сцена, но решил не уходить

Актер Михаил Боярский опроверг сообщения о том, что собирается покинуть сцену сразу после 70-летнего юбилея. О том, как ему надоела сцена, Боярский сам сказал в интервью.

«Нет, это не соответствует действительности. <…> Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе», — сказал Боярский ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.

Ранее в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Боярский объявил, что не любит свой день рождения и хочет, чтобы «это идиотское число» прошло. Он также обмолвился о том, как ему надоела сцена.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», — сказал Боярский.

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Жена Боярского, советская и российская актриса театра и кино Лариса Луппиан в комментарии для 78.ru назвала цитату «газетной уткой». Она предположила, что ее муж хотел только сказать, что предпочитает семейные ценности работе. Она уверена в том, что Боярский не собирается завершать карьеру. По словам Луппиан, актер и сейчас находится на съемках.

Боярскому исполнится 70 лет 26 декабря.