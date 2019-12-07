Боярский раскритиковал ругающих россиян коллег

Когда Михаила Боярского спросили о его отношении к лидеру группы «Ногу свело» Максиму Покровскому, актер ответил, что у них нет общих тем для разговора. Народный артист подчеркнул, что с этим музыкантом у них различные понятия о стране, в которой они живут.

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По мнению Боярского, Лайме Вайкуле не хватает аплодисментов от российских поклонников. Сначала ей следует определиться, как она ощущает внимание публики.

«Я в такие ситуации не попадаю. Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин», — произнес Михаил Боярский.

Ранее Макс Покровский публично заявил, что «нация деградирует» и «оклемается» лишь тогда, когда в России сменится власть, то есть приблизительно через сотню лет. Лайма Вайкуле расстроилась из-за малого количества аплодисментов, когда появилась на премии «Золотой граммофон». Ей вручили самую почетную награду. Певица отметила: реакция зала была такой, как будто ей вручили не статуэтку граммофона, а пепельницу.