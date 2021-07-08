Боярский призвал петербуржцев и туристов не оголяться на жаре

Актер и певец Михаил Боярский раскритиковал людей, которые позволяют себе ходить по городским улицам с голым торсом. Артиста процитировал «Петербургский дневник».

«В городе много туристов, и они, видимо, думают, что едут на курорт, а не в культурную столицу, в церемонный город, офисный», — заметил собеседник издания.

Он обратил внимание на то, что военные в Петербурге, как бы им ни было жарко или холодно, ходят при полном параде, поскольку они — «голубая кровь» Северной столицы. Он посоветовал петербуржцам, которые не могут поддерживать честь города, не выходить из дома, а сидеть под холодным душем дома.

«А хочешь быть красивым — терпи», — подытожил артист, объяснив, что лишь 10% населения пойдет нагота.