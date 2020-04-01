01 апреля 2020, 11:44
Боярский признался, что может отказаться от курения из-за дефицита сигарет
Советский и российский актер Михаил Боярский посчитал дефицит сигарет в России несерьезной проблемой. Об этом сообщило ИА Nation News.
Боярский решил не реагировать на закрытие трех предприятий, которые обеспечивают жителей России сигаретами. По его мнению, «все, что происходит — происходит естественно и на пользу».
Актер убежден, что возможные перебои в поставках не так критичны.
«Это не имеет значения, могу отказаться, могу искать какие-то выходы из положения. Меня это не волнует совершенно», — добавил Боярский.