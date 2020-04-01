Боярский признался, что может отказаться от курения из-за дефицита сигарет

Боярский решил не реагировать на закрытие трех предприятий, которые обеспечивают жителей России сигаретами. По его мнению, «все, что происходит — происходит естественно и на пользу».

Актер убежден, что возможные перебои в поставках не так критичны.

«Это не имеет значения, могу отказаться, могу искать какие-то выходы из положения. Меня это не волнует совершенно», — добавил Боярский.