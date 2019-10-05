Боярский после скандала с парковкой пришел на «Вечерний Ургант»

По словам Ивана Урганта, об инциденте на Невском проспекте съемочная группа узнала за день до прихода Боярского на съемки программы.

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«Думали как-то про нее (ситуацию с парковкой — прим. ред.) пошутить, но я знаю его как человека, на чьей репутации пятен нет. И подумал: давайте-ка мы подождем, как-то это странно», — сказал Ургант. На следующий день выяснилось, что Боярскому неожиданно понадобилось зайти в аптеку на углу Желябова и Невского проспекта.

«Я задал Михаилу Сергеевичу вопрос, мы с ним перекинулись словами в гримерке. И я понял, что ему, как человеку порядочному, говорить об этом не совсем было бы комфортно в рамках передачи, в которую мы его пригласили», — объяснил Ургант, отметив, что видимо, это требовало той срочности, с которой он это сделал.

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1 октября в Сети появилось видео с Mercedes, который припарковался в неположенном месте. На кадрах видно, как через некоторое время после нарушения ПДД из машины выходит очень похожий на Боярского человек и пересекает улицу по переходной разметке.

Сам актер заявил, что в тот день его в городе не было, а если он и нарушил, то пусть к нему придет ГАИ. В ГИБДД Петербурга сообщили о начале проверки после публикации в СМИ этих кадров.