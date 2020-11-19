19 ноября 2020, 14:42
Боярский ответил Садальскому после слов о господдержке для артистов
Актер Станислав Садальский упрекнул коллегу Михаила Боярского в том, что тот призывает артистов не просить господдержки в период пандемии, имея обеспеченного сына. Боярский обсудил с Daily Storm мнение Садальского.
По словам Боярского, ему приятно, что у него есть сын миллиардер, который помогает своей семье.
«Я и сам миллиардер. Но это не говорит о том, что я собираюсь получать подачки. Это удел Садальского», — заметил артист.
Он пояснил, что его удел — быть мужчиной и содержать свое семейство.