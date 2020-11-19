Боярский ответил Садальскому после слов о господдержке для артистов

По словам Боярского, ему приятно, что у него есть сын миллиардер, который помогает своей семье.

«Я и сам миллиардер. Но это не говорит о том, что я собираюсь получать подачки. Это удел Садальского», — заметил артист.

Он пояснил, что его удел — быть мужчиной и содержать свое семейство.