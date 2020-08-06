Боярский оценил идею заводить чиновникам страницы в социальных сетях

Осенью нынешнего года руководителей исполнительных органов власти города попросят завести страницы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter и на видеохостинге YouTube. Пользователи будут понятным языком рассказывать жителям Петербурга о своей работе и отвечать на вопросы подписчиков.

«Хорошая ли это инициатива? Понятия не имею, наверное, да», — отметил артист.

Боярский признался, что сам не пользуется такими сайтами. Он отметил, что регистрировать страницу ради наблюдения за работой чиновников не будет. Актер заявил, что почти не общается с властями и проводит все свободное время с семьей.