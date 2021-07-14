Боярский опроверг информацию о своей госпитализации

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19. Однако актер опроверг эти сообщения в разговоре с телеканалом «Звезда».

«У вас неверные сведения», — заявил артист.

В СМИ распространилась информация, что 71-летний Боярский госпитализирован с диагнозом COVID-19 в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Это даже подтвердили в Театре имени Ленсовета.

Однако представитель актера рассказал журналистам, что Михаил Боярский находится у себя дома и чувствует себя хорошо, а вирус у него лишь подозревают. Позднее слухи опроверг и сам Боярский.

Михаил Боярский — актер, музыкант, художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге. Прославился благодаря роли Д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», а также во многих других советских и российских фильмах. Имеет звание народного артиста РСФСР.